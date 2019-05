Čtěte, jak skončí Hra o trůny. Uniklý scénář prozradil všechny klíčové scény

Jon, Davos a Tyrion procházejí sutinami Králova přístaviště. Tyrion prohrabává zřícený hrad a nachází Jaimeho zlatou ruku, začne odhazovat kameny, aby se následně přesvědčil, že Cersei i Jaime jsou mrtví. Společně se setkají s Šedým červem, který se svými muži obklíčil vojsko Lannisterů a chystá se je zabít. Jon se pokusí Šedého červa zastavit, načež mu odpoví, že takové jsou rozkazy královny. Jon i Tyrion jsou naštvaní. Následuje scéna, kdy schází Dany po schodech, za zády má svého draka. Jon ji vidí a záběr na Dany s drakem v pozadí působí, jako by jeho křídla byla její. Dany promlouvá ke svému lidu o tom, že osvobodila občany Králova přístaviště a jejím cílem je osvobodit celý svět. Obrací se na Tyriona a sděluje mu, že ji zradil. Na což Tyrion odpovídá, že zavraždila tisíce nevinných lidí, strhává svoji brož ruky a odhazuje na zem. Dany ho posílá do vězení. Tyrion se snaží Jona přesvědčit, aby zradil Dany. Argumentuje, že jeho rodina nikdy nebude v bezpečí, jelikož ohrožuje Dany legitimnost na trůn, stejně tak jako on sám představuje hrozbu vůči její vládě. Jon se setkává s Dany, která sedí osamocena na Železném trůně. Jon se jí snaží přesvědčit o tom, aby přestala s tímto šílenstvím a říká, že Šedý červ zabil armádu Lannisterů (z předchozí scény). Dany se obhajuje tím, že její činy jsou pro lid. Jon předstírá, že ji rozumí a při nejbližší příležitosti, kdy Dany povolí svoji obezřetnost, ji probodává dýkou. Na scénu přichází Drogon, který stojí nad tělem mrtvé Dany, svým dechem spálí Železný trůn a Dany odnáší v tlapách. Šedý červ drží nyní jako zajatce Tyriona i Jona. Na scénu přichází Rada, v jejímž čele stojí Sansa, a dožaduje se Šedého červa, aby propustil Jona. Odmítá. Tyrion je smířen se svým zajetím a nesnaží se být pánem celé situace. Pouze zmiňuje, že by o osudu Jona měl rozhodnout nový král či královna. Samwell navrhuje, že by nový vladař měl být zvolen demokraticky, což Tyrionovi přijde jako hloupý nápad. Rada ovšem odhlasuje, že novým králem by se měl stát Bran, který si následně vybírá jako svoji ruku Tyriona. Tyrion rozhodne, že trestem pro Jona bude jeho návrat na Zeď, kde se stane opět členem Noční hlídky. Návrh mu projde, jelikož zmíní, že tímto nedostane ani jedna strana, po čem touží, jelikož Šedý červ chce Jona zabít a Sansa si přeje jeho návrat domů. Šedý červ tedy s trestem souhlasí. Novému králi se ovšem nepokloní a odchází se svým vojskem a armádou Dothraki osvobodit Otrokářská města. Hlavou rady se stává Tyrion. Jon se loučí se Sansou a Aryou. Arya jim říká, že se nevrátí domů, ale odcestuje na západ od Westeros, kam se ještě nikdy nikdo nevydal. Poslední scéna je montáž. Vidíme Aryu na lodi. Sansa vládne Zimohradu. Jon s Tormundem a Duchem spolu s řadou divokých odchází na sever za Zeď. Členy rady je Samwell Tarly coby Velmistr; Davos Mořský je Správcem loďstva; Bronn je Správcem pokladny a držitel Vysoké zahrady; Brienne je velitelem královské gardy; Yara Greyjoy je pánem Železných ostrovů; Robin Arryn je pánem Království hory a Orlího hnízda; Gendry Baratheon je pánem Bouřlivého konce. Podrick se stará o nemohoucího Brana. Ellaria Písek ani Ohař nejsou zmíněni. Sam říká, že Drogona prý někdo někde viděl, ale není si jistý. Bran říká, že se po něm ohlédne. Radě chybí správce zákona a správce intrik, Tyrion se pro jejich pozici snaží někoho najít.