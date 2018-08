Cyberpunk 2077 ukazuje první záběry ze hry. Opravdu nás čeká revoluce?

Celé pondělní odpoledne vyčkávali netrpěliví fanoušci na oficiálním Twitch kanále společnosti CD Project RED na oficiálně nijak nespecifikované večerní odhalení. Od první chvíle však bylo jasné, že půjde o záběry z nadcházejícího Cyberpunku 2077, respektive alespoň výřez z toho, co bylo za uzavřenými dveřmi na letošním GamesComu k vidění pro novináře. Polští tvůrci byli však tak sdílní, že herní komunitě naservírovali rovnou celých 48 minut ze hry.

Už první vteřiny ze hry daly jasně najevo, že Cyberpunk 2077 cílí výhradně na dospělé publikum, a zobrazí nahotu se vším všudy. Upozorňujeme tedy, že níže přiložené video obsahuje několik záběrů nahých žen a mužů, byť jen horní část. Hůře by také někdo mohl snášet vyobrazení některých kyborgů, kteří to s augmentacemi přehnali, a dávají tak ve videu na obdiv své vyhřezlé lebky vyplněné kybernetickými implantáty.

Ukázka provádí tvorbou postavy a dává nahlédnout pod pokličku RPG prvkům, počínaje typickými atributy. Systém povolání bude flexibilní, tedy se nebudete vázat k hernímu stylu na začátku kampaně, ale postupně se ubírat cestou, která vám přijde nejvíce sympatická. Důležitou roli sehraje také vybavení, augmentace a volba zbraní, kterých se ve videu představilo hned několik.

Jednotlivé mechaniky, které byste čekali od kyberpunkového žánru, budete dostávat postupně v rámci různých vylepšení. Kupříkladu si zezačátku hry budete muset svoji munici počítat, dokud si neopatříte optiku monitorující stav vaší zbraně a jeho integraci do uživatelského rozhraní. Veškeré přínosy kybernetiky tedy nebudou samozřejmostí jako v Deus Ex, ale budete si je muset zasloužit.

Ukázka o stopáži 48 minut hravě střídala mezi dialogy a akcí, přičemž zářila v obou případech. Dialogy se bohužel nestihly představit při plné síle, jelikož se demoverze věnovala pouze jediné větvi příběhu, a působila tak lineárně. Důležité ovšem je, že ostatní cesty byly zcela zjevné a do očí bijící, že po zhlédnutí videa zůstanete natěšeni, až si danou pasáž budete moci projít po svém. Vývojáři slibují, že volby v dialozích budou průběh celé mise i hry definovat k nepoznání.

O grafické stránce hry si jistě udělá každý obrázek sám při zhlédnutí videa. Subjektivně ji může někdo považovat za nadprůměr, někdo jiný spíše za současný průměr při srovnání s takovými tituly jako Detroit: Become Human, Horizon: Zero Dawn a další. Největší vizuální zbraň Cyberpunku 2077 se spíš schovává v technologii, respektive v živoucím světě plného davů lidí, jejich chování, aktivit a reakcí. Zde ukázka exceluje, ovšem nutné zdůraznit, že jde pouze o předběžnou verzi hry a časem může dojít k downgradu. Nebylo by tomu poprvé ani v portfoliu CD Projekt RED.

Akční pasáže demonstrují hned několik inovativních mechanik. Zbraně mohou na obrazovce předpodívat trajektorii kulky včetně odrážení od střen, vystřelovat naváděné střely, dezintegrovat končetiny a další. V kombinaci s jednotlivými augmentaci, ať už hbitým lezením po stěnách, skluzy po zemi, zpomalováním času nebo hackováním cizích kybermozků je takřka zaručený komplexní systém mechanik a taktizování.

Těšíme se, kolik podobných možností představí finální verze hry. Podle nejnovějších zpráv už titul pokořil důležitý milník, kdy je možné jej dohrát od začátku až do konce. Jak se vám Cyberpunk 2077 z představené ukázky pozdává?