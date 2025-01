Další filmy a seriály opět mizí z Netflixu: Co si nenechat ujít v únoru 2025?

Loučení s oblíbenými tituly může být těžké, zvlášť pokud se jedná o ikonické filmy, které definovaly celá desetiletí nebo mají pevné místo ve světě popkultury. Některé tituly, jako série Rychle a zběsile, byly základním stavebním kamenem akčního žánru a zanechaly nesmazatelnou stopu. Jiným, jako je třeba komediální hit Brooklyn Nine-Nine, se podařilo získat si věrné fanoušky díky svému neotřelému humoru a nezapomenutelným postavám. A pak jsou tu emocionálně silné filmy, jako například boxerské drama Southpaw, které vás nutí zamyslet se nad hodnotou rodiny a odhodlání.

Proč ale Netflix vůbec takové oblíbené tituly odstraňuje? Hlavním důvodem jsou licenční smlouvy. Netflix sice produkuje stále více vlastního obsahu, ale značná část jeho knihovny pochází od jiných studií, a ta často rozhodují, kde jejich filmy a seriály budou dostupné. Pokud licence vyprší a Netflix ji neobnoví, musí obsah zmizet. Mnohé z těchto titulů se pak přesunou na konkurenční platformy, jako je Disney+, Peacock, HBO Max nebo Amazon Prime Video.

Proto se vám vyplatí mít přehled o tom, co Netflix každý měsíc přidává, ale i odstraňuje. V tomto článku vám nejen ukážeme kompletní seznam titulů, které se v únoru 2025 z nabídky vytratí, ale také vás upozorníme na ty nejzajímavější filmy a seriály, které byste si rozhodně měli pustit dřív, než budou pryč. Ať už hledáte akční dobrodružství, které vás udrží na okraji sedačky, smích od začátku do konce, nebo dojemné drama, které vám ukápne slzu, najdete tu něco, co vás zaujme.

Zdroj: Shutterstock

Co sledovat, než zmizí: Hlavní tipy

Série Rychle a zběsile (do 11. února)

Rozjetá jízda s Dominicem Torettem a jeho "rodinou" na Netflixu brzy skončí. Všechny filmy, které udělaly z obyčejného pouličního závodění globální fenomén, zmizí 11. února. Pokud jste fanouškem akčních scén, přátelství na život a na smrt a naprosto šílených honiček, máte poslední šanci si pustit:

Rychle a zběsile (The Fast and the Furious)

Rychle a zběsile 2 (2 Fast 2 Furious)

Rychle a zběsile: Tokijská jízda (Tokyo Drift)

Rychlá pětka (Fast Five)

Rychle a zběsile 6 (Fast & Furious 6)

Kdo ví, jestli vás další možnost sledovat tuto sérii nebude stát předplatné jiných platforem.

Bojovník srdce (Southpaw) – do 20. února

Pokud máte rádi filmy o boxu, je Southpaw film, který by vám neměl uniknout. Jake Gyllenhaal exceluje v roli Billyho Hopea, který se po tragické ztrátě své ženy pokouší znovu najít rovnováhu v životě – a to jak v ringu, tak mimo něj. Emocionální příběh, skvělá režie Antoina Fuquy a boj o rodinu vás vtáhnou.

Brooklyn Nine-Nine: První dvě série – do 25. února

Milovníci komedií si mohou užít bláznivý svět 99. okrsku Newyorského policejního sboru. Pokud jste fanouškem absurdního humoru a neodolatelných postav jako Jake Peralta (Andy Samberg), Holt nebo Terry, pak je tohle vaše šance. První dvě série brzy zmizí, ale pozor – Netflix přidává pátou a šestou sérii hned následující den! Trochu chaotické? Možná, ale fanoušci komediálních seriálů by neměli váhat.

Kompletní seznam titulů odcházejících z Netflixu v únoru 2025

1. února

Cocaine Cowboys 2

Plus One

Run All Night

11. února

Rychle a zběsile (série viz výše)

The Pope's Exorcist

14. února

The Catcher Was a Spy

White Boy

15. února

47 Meters Down: Uncaged

Blackhat

Pearl

20. února

Book Club

Southpaw

25. února