Data z Facebooku lze nově přesunout do Kalendáře Google a Photobucket

„Abychom lidem poskytli výběr a kontrolu nad jejich daty, strávili jsme posledních pár měsíců přestavbou našeho nástroje pro přesun dat od základů. Nyní je pro lidí snažší přenést kopii svých dat z Facebooku do jiných služeb,“ uvádí se v příspěvku na blogu.

Uživatelé Facebooku tak mohou přesouvat své obrázky do Photobucket a Facebookové události do Kalendáře Google; spolu se stálými možnostmi přesouvání fotografií a videí do Google fotek, Dropboxu, Blackblazu a Koofru. Kromě přidání dvou nových destinací pro přenos dat Facebbok také tvrdí, že je teď služba jednodušší a intuitivnější než dříve.

Uživatelé také získají větší transparentnost ohledně stavu každého převodu, včetně snazšího opakování určitých přenosů. Do nástroje také přidal možnost současně spouštět více přenosů dat pro jedno místo určení. Další novou funkcí pak je i filtrování, které uživatelům umožňuje přesnější výběr dat, která chtějí přenést.

Pokud se chcete k nástroji dostat, stačí vám v nastavení kliknout na „ Vaše informace na Facebooku “, kde máte možnost „Přesuňte kopii svých dat“, která obsahuje několik dodatečných kroků k napomáhání bezpečného přenosu.

Facebook pokračuje ve spolupráci s vývojáři na přidání ještě více datových typů a podporovaných destinací do svého nástroje přesouvání informací. Rovněž požaduje, aby „vládní regulace stanovila jasnější pravidla o tom, kdo je zodpovědný za ochranu těchto dat při jejich přenosu do různých služeb“.