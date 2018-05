Deus Ex není mrtev, Eidos se soustředí na herní Avengers. Pro Thief plány nejsou

Už to budou dva roky, co vyšlo Deus Ex: Mankind Divided, a veškerou pozornost Eidos Montreal stále sklízí jejich připravovaný Tomb Raider, zatímco budoucnost Deus Ex je nejasná. Poté, co titul v oblasti prodejů nenaplnil očekávání Square Enix, studio oznámilo, že si série dá pauzu, její význam však byl nejasný.

Šéf Eidos Montreal, David Anfossi, ve svém vyjádření pro PCGamesN upřesnil, že „Deus Ex není mrtvý.“ Následně rozvedl: „Deus Ex je samozřejmě symbolem našeho studia. Všichni máme k této sérii blízko, ale nemůžeme pracovat na všem. Právě děláme na Shadow of the Tomb Raider, spolupracujeme s Crystal Dynamics na The Avengers a vyvíjíme ještě třetí hru, takže v současnosti toho máme dost.“

Mimochodem třetí zmíněná hra má být videoherní adaptací Guardians of the Galaxy, to však stále nebylo oficiálně potvrzené.

Z toho lze vyvodit následující: Nového Deus Ex se dočkáme, jen to nebude brzy.

Podobně i Thief je už po svém posledním neslavném představení čtyři roky na dovolené, jeho osud je však mnohem více nejistý. Anfossi minulý rok jednoznačně popřel pověsti o možnosti vývoje Thief 5 a jeho letošní vyjádření zní pro sérii bledě: „Pracujeme zrovna na třech frontách. Jsme velké studio, ale rádi se soustřeďujeme jen na věci, které zrovna děláme, abychom je dělali je pořádně. Myslím, že to už jsme prokázali. Takže pro Thief zatím nemáme žádný plán.“

Toto prohlášení spolu s přihlédnutím ke skutečnosti, že stealth tituly se už netěší příliš velké popularitě (minulý rok tuto oblast zaplňovalo převážně DLC pro Dishonored a indie titul Hello Neighbor), naznačuje přesunutí série z dovolené do důchodu.