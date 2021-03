Diablo II: Resurrected bude kompatibilní s původními uloženými pozicemi

Pokud ještě po dlouhých dvaceti letech někde schováváte své uložené pozice z původního Diabla II, můžete je dále opatrovat jako oko v hlavě. Chystaná předělávka Diablo II: Resurrected vzkřísí nejen svého předchůdce, ale i vaše dlouholeté večery strávené u minmaxování postav a sbírání toho nejlepšího vybavení.

Activision Blizzard prozradil chystanou funkci v rozhovoru pro IGN, ve kterém se snažil Matthew Cederquist ukonejšit nadšené fanoušky, kteří jsou po vydání zpackaného Warcraft III: Reforged k chystanému remaku Diabla II trochu skeptičtí. Předělávky se zhostí vývojářské studio Vicarious Visions, kteří přivedli na svět pozitivně přijatý remake Crash Bandicoot N.Sane Trilogy.

„Když jsme pracovali na remasteru, říkali jsme si, jestlipak by hra komunikovala se starými uloženými pozicemi. Zkusili jsme to tam tedy nějak narvat, a ono to vyšlo! Takže ano, vaše lokální uložené pozice si budete moci přenést,“ sdělil Matthew Cederquist.

Producent značky Rod Fergusson dále zdůraznil, že nazývat Diablo II: Resurrected remakem, dokonce není úplně přesné. Remake totiž mylně evokuje pocit, že se jedná o nový koncept tentýž hry s jinými mechanikami.

„Tohle není remake. Neprochází to žádným reverzním inženýrstvím. Nepřepracováváme to v něco, co jen vypadá a zní jako Diablo II. Pod vším tím povrchem totiž Diablo II najdete. Veškerá simulace, všechny šroubky a matice Diabla II tomu kolují v žilách. Najdete tu i přepínač, kterým se přesvědčíte, že za vším tím pozlátkem se skrývá Diablo II se svými 2D obrázky. Zahrát si tak můžete úplně stejnou hru jako před 20 lety,“ sdělil Rod Fergusson pro magazín Polygon.

Pokud své uložené pozice už dávno nemáte, můžete se na tuto zprávu dívat z jiného úhlu. Až budete vřít nedočkavostí v posledních týdnech před vydáním, můžete si pustit původní verzi bez výčitek, že by se jednalo jen o ztrátu času, když za chvíli vychází předělávka. V době vydání pak jen nainstalujete Diablo II: Resurrected a do své rozjeté kampaně akorát naskočíte s vylepšenými vizuály.

Diablo II: Resurrected vychází pro PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch někdy v letošním roce. Titul navíc bude disponovat podporou cross-platform hraní, tedy své uložené pozice můžete přesunout nejen z 20 let starého titulu, ale také napříč všemi platformami.