Diablo IV na obzoru: Německá inzerce omylem odhalila připravované oznámení

Oznámení čtvrtého dílu herní série Diablo bylo očekávané již na loňském Blizzconu, obzvláště poté, co Activison Blizzard lákalo fanoušky na velké odhalení. Z této samozvané žhavé novinky se naneštěstí však vyklubala mobilní verzi Diablo: Immortal, která fanoušky vskutku nenadchla, ba naopak je spíše popudila a dala vzniknout novému memu, viz níže.

Fanoušci navíc netušili (a možná dále netuší), do jaké míry bude Activision Blizzard směrovat svoji pozornost právě na tento mobilní titul a do jaké míry tento nový směr ovlivní vydání plnohodnotného čtvrtého dílu. Jeho odhalení se očekává právě od letošního Blizzconu, který se koná již 2. listopadu v kalifornském Anaheim.

Německý herní časopis GameStar však dal fanouškům předčasnou naději. Otiskl totiž ve svém nejnovějším čísle inzerci k nově připravovaném ArtBooku ze série Diablo, ve které se čtenáři „mohou těšit na více než 500 obrázků z Diabla, Diabla 2, Diabla 3 a Diabla 4.“ Vyjít by měla již 3. listopadu, tedy den po otevření bran Blizzconu.

Jelikož se jedná o placenou inzerci, můžeme vyvrátit překlep tamějších redaktorů. Přesto bychom však měli k anotaci přistupovat s odstupem, kdyby za Diablo 4 považoval marketingový tým právě připravované a (ne)očekávané Diablo: Immortal. Pokud si ovšem Blizzard chce své fanoušky ukonejšit po loňském fiasku, měl by ke čtvrtému dílu alespoň něco říct.

Letošní Blizzcon by dále mohl odhalit Overwatch 2, remaster druhého Diabla či například nový datadisk pro World of Warcraft, od jehož poslední expanze Battle for Azeroth by se měl Blizzard co nejrychleji distancovat.