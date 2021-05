The Division se dočká free-to-play pokračování, mobilní hry a filmu od Netflixu

Jelikož se nyní dvoudílná série The Division těší velkému úspěchu, rozhodl se Ubisoft na této značce postavit ještě několik dalších projektů v následujících letech. Kromě nového obsahu do současného The Division 2 se tak v nejbližší době můžeme těšit na free-to-play přírůstek s podnázvem Heartland, následovaný mobilní hrou, novelou a filmem na platformě Netflix.