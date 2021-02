Do Bohemia Interactive vstupuje čínský gigant Tencent, slibují však samostatnost

Po úctyhodných 21 letech v herním průmyslu se Bohemia Interactive rozhodla spojit se svým strategickým partnerem Tencent a za blíže nespecifikovanou sumu mu odprodat menšinovou část své společnosti. Drby o částečné akvizici přitom na povrch vyplavaly již v loňském roce, kdy se tvrdilo, že si Tencent odnese 70 až 80 procent společnosti za 260 milionů dolarů. Pozdvižení mezi veřejností i samotnými zaměstnanci bylo tehdy velmi silné, vedení společnosti však tuto zprávu razantně odmítlo, s dodatkem, že taková suma by byla navíc směšně malá. Už tehdy ale uznali, že je pro ně Tencent už několik let klíčovým distribučním partnerem na silně regulovaném čínském trhu.

Momentálně prý spolupracují s Tencentem zejména na možnosti dostat jednu z jejich nejnovějších her, explorativní survival Ylands, na čínský trh. Zároveň však ujišťují, že vedení společnosti se nemění a stále zůstává v rukou českých zástupců – majitelé společnosti Marek Španěl a Slavomír Špalíček se navíc v loňském roce umístili i na žebříčku 100 nejbohatších Čechů.

Otázkou však zůstává, proč o velikosti podílu nebo jeho ceně na veřejnosti šéfové BI mlčí, když ostatní zásadní herní společnosti alespoň procentuální část investice vždy zveřejnili. Můžeme se tak alespoň dopátrat toho, že Tencent vlastní například 100 % Riot Games (League of Legends), 84,3 % Supercell (Clash of Clans), 40 % Epic Games (Fortnite), 11,5 % Bluehole (PUBG) a po 5 % ve společnostech Activision Blizzard (World of Warcraft, Call of Duty), Paradox Interactive (Crusader Kings, Pillars of Eternity) a Ubisoftu (Assassin’s Creed, Far Cry). Kam se na tomto obsáhlém žebříčku zařadí Bohemia Interactive tedy stále zůstává ve hvězdách.