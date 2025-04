Do IT i bez titulu a zkušeností. Firmy dnes hledají hlavně potenciál

„Vidíme, že firmy od titulů opouští a jsou dnes mnohem otevřenější lidem, kteří se dokážou rychle učit a mají kombinaci technických a měkkých dovedností. Schopnost řešit problémy nebo komunikovat v týmu je dnes v IT klíčová,“ říká Marian Hurta, CEO vzdělávací školy ENGETO.

Právě ENGETO se zaměřuje na praktické kurzy v oblasti programování, datové analýzy, testování a dalších technologií. Jejich cílem je připravit lidi na reálnou praxi – ať už začínají úplně od nuly, nebo se chtějí v IT posunout dál.

Nikdy není pozdě začít

Mýtů kolem IT, které mnoho lidí odradí dřív, než vůbec přesun do tohoto oboru zváží, je spousta:

„IT je jen pro mladé kluky, co programují od dětství.“

„Každý, kdo pracuje v IT, je matematický génius.“

„Dostat se do IT po čtyřicítce je nemožné.“

Přitom realita je jiná – IT je otevřené všem, kdo mají chuť se rozvíjet. A to bez ohledu na věk, pohlaví nebo předchozí zkušenosti.

Jedním z těch, kdo změnu zvládl, je Jakub – bývalý operační důstojník u hasičů, dnes datový specialista v České spořitelně.

Směnný provoz vyměnil za osobní růst a flexibilitu

„Bál jsem se, jestli v 35 není pozdě začít od nuly. Ale dnes už vím, že není, stačí jen chtít. IT má rozhodně co nabídnout. Ať už to je zmíněná flexibilita, rozvoj nových dovedností, lukrativní výdělky nebo potenciál do budoucna,“ uvádí Jakub, kterému odvaha vyzkoušet něco nového a přihlásit se na kurz datové analýzy otevřela cestu k vysněné kariéře.

„V bývalé práci jsem narazil na téma automatizace a datové analýzy. Zaujalo mě to a chtěl jsem zjistit víc. Po měsících samostudia jsem hledal kurz, který by měl strukturu, zpětnou vazbu a vedl k reálnému výsledku – tím byla Datová Akademie od ENGETA,“ říká Jakub.

Kurz byl postavený na výuce SQL, Excelu (včetně Power Query a pokročilých funkcí jako VLOOKUP, TRIM nebo kontingenčních tabulkách), základů Power BI a datového myšlení. Lekce probíhaly online s lektorem a záznamem, včetně domácích úkolů a reálných datových projektů.

Studium skloubil s rodinou i směnným provozem. Díky záznamům a praktickému zaměření kurzu se mu podařilo vybudovat portfolio a získat práci v oboru.

„Dnes mě baví nejen práce s daty, ale i to, že se pořád učím něco nového. Flexibilita, rozvoj i možnost práce z domova pro mě byly velké plus,“ dodává.

Jeho příběh není ojedinělý – další absolventy ENGETA najdete napříč IT firmami, státními institucemi nebo bankami. Od bývalých učitelů až po skladníky nebo markeťáky.

IT není jen o programování

Firmy v IT sektoru dnes hledají širokou škálu specialistů, nejen softwarové vývojáře. Roste poptávka po datových specialistech, odbornících na automatizaci, kyberbezpečnost nebo testování. V nabídce ENGETO kurzů najdete například Python, Javu, testování, Linux, front-end a další technologie.

Do konce roku 2025 je navíc možné využít dotaci Jsem v kurzu, která pokrývá až 82 % ceny – a to pro zaměstnané, OSVČ i nezaměstnané.