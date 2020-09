Do roku 2030 budou všichni naši řidiči řídit elektromobil, zavázal se Uber

Zdroj

Společnost Uber tento týden oznámila překvapivou věc. Dala si totiž závazek, že do deseti let budou všechny vozy Uber v USA, Kanadě a Evropě na elektrický pohon. Celosvětově to pak chce stihnout do roku 2040. Vedení společnosti Uber se totiž přihlásilo k určité odpovědnosti za zvětšování klimatické krize. Doslova pak výkonná ředitelka Uberu, Dara Khosrowshahi, uvedla: „Je naší odpovědností, jakožto největší platformy pro mobilitu na světě, abychom agresivněji řešili problém změny klimatu.“

Za tímto účelem chce společnost Uber uzavřít výhodná partnerství a investovat zhruba 800 milionů dolarů, aby svým řidičům pomohla přejít z klasických motorů na elektromotory. Celý proces obměny vozového parku by měl započít ještě v letošním roce, a to ve více než 65 městech po celém světě.

Zdroj

Uber přiznává, že není první společností, která chce elektrifikovat vozový park, chtějí být ale první, kteří to uskuteční. Jejími hlavními partnery pro Evropu má být automobilka Renault a Nissan. Jako partnera pro americký trh si pak Uber zvolil General Motors.

Motivace řidičů, aby používali elektromobily je pak zcela jasná. Za jízdu v elektromobilu budou dostávat větší finance než za jízdu s klasickým motorem. Ekologové samozřejmě přístup Uberu vítají a doufají, že další společnosti budou následovat a dodávají, že starostové všech velkých měst by měli zavést zóny s nulovými emisemi či rozšířit síť cyklostezek.