Do roku 2030 by mělo být zmapováno celé mořské dno

Zatímco se americké a čínské družice snaží dokonale zmapovat povrch Marsu a Měsíce, rozhodli se tvůrci projektu Seabed 2030 zmapovat dokonale celé mořské dno, které ani při současné vyspělé technologii nebylo doposud zmapováno. Pokud vše půjde podle plánů, měl by být plán dokončen do osmi let.

Doposud se podařilo zmapovat 23,4 % mořského dna. Z velké části je projekt financován příspěvky na topografii oceánu vyhrazené několika vládami, společnostmi a výzkumnými institucemi. Zároveň tento projekt Seabed 2030 spadá pod větší projekt The Ocean Decade, který opatruje přímo OSN.

Zdroj: Flickr

Do roku 2030 by tak mělo být zmapováno již 100% oceánského dna. Podle vědců je to možné pouze díky novým technologiím a již nashromážděným datům. Jen během uplynulého roku se projektu Seabed 2030 podařilo zmapovat plochu 3,8 milionů čtverečních mil, což je přibližné velikost Evropy.

Vědci si od celého projektu slibují, že by mohli díky výsledkům projektu lépe porozumět probíhajícím změnám klimatu. Zároveň to přispěje i k odhalení různých přírodních katastrof a tsunami. Zajímavé je, že mnoho dat již existovalo v rámci různých institucích v několika zemích, takže z velké části se jedná spíše o shromažďování již existujících dat. Výsledná data budou pak k dispozici online široké veřejnosti i vědecké obci.