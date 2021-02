Do WoW: Classic přibude The Burning Crusade, Shadowlands dostanou další kapitolu

World of Warcraft: Classic se po roce a půl rozroste o první expanzi, The Burning Crusade. Současní hráči se budou moci rozhodnout, jestli zůstanou v Azerothu, nebo se vydají temným portálem na domovský svět orků. Do Shadowlands se mezitím pomalu sune další kapitola příběhu, tentokrát s názvem Chains of Domination.