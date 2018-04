Dokodrcáte se s Trabantem přes ČSFR do Turecka? Jalopy vychází v plné verzi

Herní nezávislý titul Jalopy vjel do garáží Steam Early Access (předčasný přístup) počátkem roku 2016. Tam strávil dva roky výměnou pneumatik, oleje, ostřikovací kapaliny, spojky a dalších věcí, o kterých jsme kdysi jednou slyšely v autoškole a pravidelně na ně svádíme všechny problémy našeho automobilu. Jinak řečeno, herní vývojáři pilovali detaily, aby konečně mohl titul opustit vývojářskou garáž a chlubit se verzí 1.0, tedy hotovým produktem.

Paradoxně váš dopravní prostředek ve hře hotový není a klidně by se nechal předjet houpacím koněm s hypoaktivitou. Rukou osudu se vám do náruče dostane sotva funkční trabant, se kterým se ovšem musíte v době pádu východního bloku dopravit přes komunistickou Evropu, včetně tehdejšího Československa, až do Turecka. Po cestě jej musíte opravovat, nahrazovat či opravovat jeho součásti a starat se o něj jako o nemluvně, které neumí říct, co ho trápí.

Na rozdíl od skutečného rodičovství k němu alespoň dostanete manuál, který vám pomůže identifikovat příčiny každého řvu a slziček. Také vás auto po svém dozrání neopustí a nebude se dychtit po penězích na nájem. A než nás nařknete z neznalosti základů vychovávání dítěte, mějte prosím na vědomí, že jsme nahráli alespoň šedesát hodin v The Sims.

Snaha herních vývojářů z Minskworks o maximální autentičnost řízení je skutečně obdivuhodná, a vyžaduje po hráči každou drobnost, která je v běžných hrách zcela automatická. Najít klíčky před odjezdem, sundat ruční brzdu, otočit klíčky v zapalování, očistit od bahna čelní sklo, ohlídat stav benzínu apod. Je jediné štěstí, že si nemusíte zřídit nové povinné ručení.



Jalopy na leasing si aktuálně můžete zřídit se slevou na Steamu, GOG a Humble Bundle za £6.59/9€/$9 (cca 225 korun).