DRM vysílání. Co to je? Jak přijímat? Proč přerušili v Rusku německé vysílání?

DRM (Digital Radio Mondiale) je standard pro digitalizaci klasického AM vysílání. Jedná se o vysílání s dlouhým dosahem, které se často používá například pro mezinárodní rádia. Digitálním zpracováním signálu pomocí modulace a komprese lze dosáhnout srovnatelné nebo lepší kvality zvuku než u FM vysílání a zároveň lze snížit až pětkrát požadavky na výkon vysílače.



Technologicky DRM vysílá na stejných kmitočtech jako AM. Kromě toho ale pokrývá spektrum od 26 MHz až do frekvence 120 MHz. Každá stanice má svou frekvenci se šířkou pásma přibližně 100 kHz. Datový tok se pohybuje v rozmezí 5 až 30 kbit/s. Modulace QAM, komprese pomocí MPEG-4 CELP a HVXC s technologií SBR (Spectral band replication). Kromě toho se přenáší dodatečná data, jako například typ vysílaného pořadu, podle kterého lze automaticky přepínat na pořady stejného druhu.



Historicky byly první testy technologie u nás provedeny v roce 2003 Českými Radiokomunikacemi ve spolupráci s Českým rozhlasem. První stále vysílání české stanice bylo spuštěno v roce 2006, a to mezinárodní vysílání ČRO 7 Praha z britského Rampishanu a to vydrželo až do roku 2010, kdy skončilo po snížení rozpočtu od ministerstva zahraničí. V roce 2009 například začalo na technologii DRM vysílat All India Radio, které pokrylo až 600 milionů lidí.



Dnes po celém světě vysílá s technologií DRM asi 75 radií. Nejvíce stanic vysílá z Evropy a z Asie. Seznam stanic si můžete prohlédnout zde. V Evropě je technologie populární hlavně v Británii, Německu a Rumunsku. Za zmínku stojí nedávné rozhodnutí Ruska, které přerušilo mezinárodní německé vysílání Deutsche Welle jako odvetu za odebrání licence ruské státní televizi RT-DE.

Největší nevýhodou technologie je jistě komplikovaný příjem. Domácí přijímače u nás nejsou běžně k dostání. Lze pořídit například čínské nebo německé ze zahraničí. Alternativně lze zakoupit přijímač do auta, které jsou populární například v Indii nebo USB klíčenku na příjem rádiového signálu a ten zpracovat softwarově v telefonu. Více o způsobech příjmu zde. Důležité je neplést si s technologií DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting), která je digitální standardem nahrazujícím klasické FM rádio s běžně dostupnými přijímači.