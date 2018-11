Dubaj má nejdelší autonomní linku metra na světě

Dubaj je místo, kde se nejnovější technologie rozšiřují možná i nejrychlejším tempem na zemi. Celé město zkrátka vypadá jako vystřižené z budoucnosti. Nyní se toto futuristické město může pochlubit i novou raritou. Tato rarita se týká dubajského metra, která má 49 stanic a pyšní se celkovou délkou 46 kilometrů.

Dubajské metro je, třebo oproti tomu pražskému, velice mladé. Jeho červená linka byla totiž otevřena až v roce 2009 a zelená dokonce v roce 2011. Celkově by mělo dubajské metro mít čtyři linky s celkovou délkou zhruba 318 km. Provozovatelem metra je městský dopravce RTA (Dubai Roads & Transport Authority). Jen pro srovnáNí - pražské metro má celkovou délku 65 km a dosahuje počtu 61 stanic.

Oproti klasickým metrům jsou zde však vlaky bez řidiče. Díky tomu je po Singapuru a Vancouveru třetím největším systémem tohoto druhu na světě. Ale třeba červená linka je podle propočtů absolutně nejdelší linkou na světě provozovanou autonomně bez řidiče.

Město však plánuje tuto a zelenou linku dále rozšiřovat. Zároveň plánuje dostavit linku metra, která by zavedla účastníky světové výstavy, která bude pořádána v roce 2020 právě v Dubaji do výstavního areálu. Podobné systémy se provozují spíše v okolí velkých mezinárodních letišť. Při osvědčení tohoto systému lze očekávat jeho rozšíření i do jiných částí světa.