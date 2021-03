Dungeons & Dragons se dočká velkého RPG s otevřeným světem od tvůrců CS:GO

Značka Dungeons & Dragons dala vzniknout mnoha příběhovým zasazením a kampaním. Prakticky všechny jsou však zastíněny zasazením Forgotten Realms, který dominuje videohernímu médiu už několik desítek let a sdružuje tituly jako Baldur’s Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights či nadcházející Dark Alliance. Tyto značky se staly prakticky synonymem pro Dungeons & Dragons a zcela zastínily jiné kampaně. Všechna čest ještě Planescape Tormentu, který se odehrává ve světě Planescape.

Dungeons & Dragons však není světem jako takovým, ale sbírkou pravidel a principů, ze kterých jednotlivá zasazení pouze čerpají a dále si žijí vlastním životem. Proto mezi D&D zasazeními nalezneme i například značky jako Warcraft či Magic: The Gathering, které také disponují svými příběhovými kampaněmi pro D&D, ačkoliv se jedná o vlastní franšízy.

Hidden Path Entertainment, které stojí například za tituly jako Age of Empires II: HD Edition či Counter Strike: Global Offensive, prozradilo detaily o dalším chystaném titulu z některého z D&D světů prostřednictvím svého Twitteru, na kterém vyhlašují nábor pro pracovní pozice. Z požadavků lze usoudit, že hru bude pohánět Unreal Engine 4 a půjde o RPG s větvenými dialogy, otevřeným světem a s pohledem ze třetí osoby.

Na konci roku 2019 prozradil Chris Cocks, prezident Wizards of the Coast, že je aktuálně ve vývoji sedm až osm her z prostředí Dungeons & Dragons. Pravděpodobně bychom se tedy měli konečně podívat i do jiných zasazení, než do již okoukaného Forgotten Realms. Připočteme-li k tomuto titulu ještě letos plánovaný Dark Allience, stále víme pouze o dvou projektech.

Připomenout také můžeme chystaný film pod značkou Dungeons & Dragons z dílny Paramount Pictures, ve kterém si zahrají zvučná jména jako Hugh Grant, Sophia Lillis, Chris Pine, Michelle Rodgriguez, Justice Smith a Rege-Jean Page.