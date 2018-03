EA neuvidí z A Way Out ani měďák, tvrdí hlavní designér

A Way Out je projektem nezávislých vývojářů, kteří stojí za velmi oceňovaným Brothers: A Tale of Two Sons. Titul stavěl na úzké kooperaci dvou hlavních protagonistů, kde každého z nich ovládal hráč jednou páčkou gamepadu.

Jejich novinka taktéž implementuje herní mechaniku úzce svázané kooperace mezi dvěma postavami. Nyní však bude zasazena do vězeňského prostředí a bude se soustředit na online coop. První kontroverzní prvek pro EA byl ten, že stačí, aby A Way Out vlastnil pouze jeden uživatel a druhý si sním může zahrát i bez pořízené kopie. Nyní se však nechal slyšet hlavní designér Josef Fares, který tvrdí, že z jeho hry nezíská EA ani jeden cent.

A Way Out se nachází totiž v programu EA Originals, který zaručuje financování a marketingovou podporu ze strany EA, ale veškerý zisk putuje do kapsy samotným vývojářům.

Nebudeme si dělat velké naděje, že se z EA stala společnost plná lidumilů. Jistě jde o marketingový tah a snahu očistit své jménu v očích širé veřejnosti, které se stačila za posledních pár let ještě více zprotivit nedůstojnými mikrotransakcemi.

A Way Out má jistě velký potenciál na úspěch, a to především díky schopným vývojářům, kteří nyní jen dopilují mechaniky, které implementovali v minulosti. Těšíte se na hru? Jak hodnotíte krok EA s EA Originals vy?