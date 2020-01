Elektromobily Tesla se naučí mluvit. Napodobí motor nebo budou řvát na chodce

Elon Musk se se svými autonomními elektromobily Tesla již několikrát střetl se zákonem. Jedním z předmětů jednání byla extrémní tichost oproti klasickým motorům. Tato zamýšlená přednost však v očích zákona varuje na některé případy, kdy se může stát i smrtelně nebezpečnou. Když nikdo neuslyší jedoucí automobil, nenapadne je se za ním ani otočit. Nařízení tuto přednost odstranit však Elon Musk vyřešil hrabě. Elektromobily budou brzy vybaveny speciální funkcí, která jim umožní vydávat zvuky.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa