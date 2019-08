Elon Musk se pochlubil recyklací vesmírných raket. Zachytí je do sítě na moři

Podobně jako společnost Rocket Lab nedávno představila svoji formu recyklace vesmírných raket, za tímto trendem nezaostává ani známější společnost SpaceX. V souvislosti s tím uveřejnil na svém Twitteru Elon Musk nový příspěvek, ve kterém se chlubí, že loď Ms. Tree dokázala zachytit do připravené sítě aerodynamický kryt rakety Falcon 9.

Cílem této rakety bylo vynést na oběžnou dráhu satelit Amos-17, jehož úkolem je zajistit internetové připojení nad Afrikou a Evropou. Úspěšné zachycení se povedlo společnosti SpaceX již podruhé. Bezpochyby za to vděčí speciální lodi Ms. Tree, která je vybaveny sítí o velikosti 3 700 metrů čtverečních.

Rocket fairing falls from space & is caught by Ms Tree boat pic.twitter.com/nJv0Ry1iKk — Elon Musk (@elonmusk) 7. srpna 2019

Ms. Tree, která byla v minulosti známá spíše jako Mr. Steven, je 62 metrů dlouhá a dokáže se prohánět rychlostí až 32 uzlů, což je zhruba 60 km/h. Tento skvělý nápad, ohledně recyklace krytu, dostal Elon Musk již v roce 2015. Důvod je prostý - pořizovací cena nového krytu je 140 milionů korun.

Pokud by Elon nechal kryt spadnout až do moře, nebylo by již možné tento kryt znovu použít, protože slaná voda silně narušuje strukturu a vlastnosti materiálu. Kryt je nezbytný pro bezpečnost celé mise a přepravu nákladu, který je zpravidla umístěn stejně jako kryt v horní části rakety a jakékoliv narušení vlastností krytu by mělo fatální dopad na úspěšnost celého letu.