Europoslanci volají po summitu o regulaci umělé inteligence. Situace se zhoršuje

Europoslanci také zdůraznili potřebu, aby firmy zabývající se umělou inteligencí převzaly větší odpovědnost a dodržovaly přísnější zásady. Výzva naznačuje rostoucí obavy vůči technologickému vývoji a důraz na potřebu zodpovědného přístupu k AI, který bude respektovat etické a morální normy.

Vlajková loď sociálních sítí Twitter nedávno oznámila, že bude proaktivně monitorovat a regulovat obsah, který generují umělé inteligence, v našem případě převážně jazykové modely. Toto prohlášení přišlo několik týdnů poté, co Elon Musk, majitel Twitteru, a více než 1 000 technologických osobností vydali otevřený dopis, v němž žádali šestiměsíční pauzu ve vývoji systémů s větší výkonem než nejnovější iterace ChatGPT, kterou podporuje společnost Microsoft. Tento systém totiž dokáže napodobovat člověka a vytvářet text s obrázky na základě různých pokynů.

Dopis, který v březnu zveřejnil Institut pro budoucnost života (Future of Life Institute), varoval před tím, že umělá inteligence může šířit dezinformace rychlostí, které by člověk nikdy nebyl schopen dosáhnout, a že stroje mohou "přečíslit, přechytračit, zastarat a nahradit" člověka, pokud nebudou kontrolovány.

Poslanci Evropského parlamentu však uvedli, že nesouhlasí s některými "alarmističtějšími tvrzeními" zprávy FLI, ale souhlasí s hlavním poselstvím dopisu: s rychlým vývojem výkonné umělé inteligence vidí potřebu významných politických opatření.

Zdroj: Shutterstock

Mluvčí Ursuly von der Leyenové zatím na žádost o komentář nereagoval. Nicméně prezident Future of Life Institute, Max Tegmark, na obvinění zákonodárců z panikářství odpověděl: "Mohou si myslet, co chtějí, pokud budou dělat správné věci." Tegmark dále prohlásil pro agenturu Reuters, že byl potěšen odpovědí a pochválil poslance Evropského parlamentu za to, že se chopili vedení v oblasti regulace umělé inteligence na celosvětové úrovni.

Podle Tegmarka bylo klíčovým cílem otevřeného dopisu zařadit konverzaci o tvorbě politiky a regulaci do hlavního proudu. Řekl: "Mám pocit, že náš otevřený dopis skutečně zasáhl. Mnoho lidí mělo chuť o těchto věcech diskutovat, ale drželi se zpátky ze strachu, aby nebyli považováni za paranoidní luddity. Nejdůležitější na tom však je, že se o tom mluví."

Řešit to začali i další světoví regulátoři. Například čínský regulátor kyberprostoru představil návrh opatření, které mají zajistit bezpečnost a vzdělávání v oblasti generativních služeb umělé inteligence, zatímco Bidenova administrativa vyzývá veřejnost k předložení návrhů na opatření týkající se odpovědnosti. Evropská komise již před dvěma lety navrhla pravidla klasifikující nástroje umělé inteligence podle rizika (od nízkého po zcela nepřijatelné). Parlamentní výbor proto nyní projednává návrh na toto téma a snaží se do 26. dubna dospět ke společnému závěru.