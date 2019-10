Exoskeleton ovládaný myšlenkami: Za snem paralyzovaných se skrývá velká dřina

Mnoho tělesně postižených lidí vzdává své šance a kolikrát upadá do depresí, protože si myslí, že při paralyzované končetině nedokáží žít normální plnohodnotný život. Všem těmto nemocným lidem teď může být příkladem Thibault (30), který má bohužel všechny končetiny paralyzované, tzn. nemůže s nimi hýbat.

Nevzdal se a přihlásil se na výzkum exoskeletů a právě díky kterému může nyní volně pohybovat všemi končetinami, i když jsou sami o sobě nehybné. Velkou výhodou je fakt, že tento exoskelet se ovládá čistě pomocí vlastních myšlenek. Podle týmu vědců, kteří tento exoskelet vyvinuli, by tato relativně nová technologie mohla přispět ke zlepšení životních podmínek hendikepovaných lidí.

Funkci zastávají dva speciální čipy, které byly Thinabaultovi implantovány přímo na mozek. Tyto implantáty pak zaznamenávají mozkovou aktivitu, kterou dále předávají počítači. Počítač pak tyto signály přes speciální program dekóduje a transformuje na sadu instrukcí pro exoskelet. Vše nejde ovšem takto ideálně hned ze začátku.

Po implantování mozkových čipů se učí jejich nositel ovládat svými myšlenkami jen avatara v počítači. Dále cvičí motoriku, kde musel otáčet rukama či se s nimi něčeho dotknout. Sám Thibault přiznává, že kontrola svalů horních končetin je pro něj o mnoho náročnější.

Prozatím to však tato technologie není zcela dokonalá, protože je závislá na počítači umístěném poblíž. I tak se jedná o velký pokrok, protože tento exoskelet je první na světě, který dokáže simultánně ovládat čtyři končetiny. Vědcům v tuto chvíli chybí hlavně lepší počítač a lepší umělá inteligence, která by uměla efektivněji zpracovávat signály z mozku.

Dalším stádiem má být doplnění exoskeletu o ovládání jednotlivých prstů, takže by mohl jeho nositel zvedat různé předměty. Alternativou by i byla situace, kdy by postižený seděl na pojený na výkonný počítač a ovládal by robota svými myšlenkami, podobně jako to je ve filmu Avatar od Davida Camerona.