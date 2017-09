Face ID vyvolává skepse vůči soukromí, bezpečnosti a funkčnosti

Jsou to zhruba dva týdny, co Apple představoval světu novinky pro letošní rok. Mimo jiné ukázal nové telefony iPhone již osmé generace, novou verzi hodinek Apple Watch a v rámci jakéhosi zlatého hřebu večera rovněž ultramoderní (alespoň tedy na Apple) a rovněž ultradrahý (dokonce i na Apple) telefon s označením iPhone X.

Potud by bylo vše v pořádku. Tato vlajková loď, která se teprve začne prodávat, obsahuje celou řadu inovací, z nichž sice jen málokterá by se dala považovat za revoluční, avšak v rámci vlastní stáje se jednoznačně jedná o výrazný posun vpřed. Jedna funkcionalita však v odborných i neodborných kruzích vyvolala výrazné pozdvižení. Je jím „Face ID“.

Face ID je zjednodušeně řečeno systém rozpoznávání obličeje, jež má primárně posloužit k odemykání telefonu jako takového (má však díky tomu jít i autorizovat některé platby). Uživatelé iPhonů předchozích generací jistě znají Touch ID technologii, s jejíž pomocí se uživatel dostal do telefonu prostým dotykem domácího tlačítka, v němž je zakomponován sensor otisku prstů. Jednoduché, rychlé.

Jenže problém nastal ve chvíli, kdy se Apple rozhodl, že iPhone X bude mít displej (takřka) přes celou plochu. V tu chvíli bylo rozhodnuto, že důvěrně známé, hardwarové domácí tlačítko musí pryč a s ním logicky i Touch ID. Face ID je tudíž do jisté míry vynucená evoluce v rozpoznávání oprávněnosti přístupu k telefonu.

No a jak už to tak bývá, reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Nutno uznat, že celé si to tak trochu zkomplikoval Apple sám, když při předvádění právě Face ID tento nezafungoval. Craig Federighi, Viceprezident softwarového inženýrství v Applu, musel dokonce sáhnout po záložním telefonu, aby mohl pokračovat v prezentaci.

Apple sice dokázal celou záležitost poměrně rychle a věrohodně vysvětlit poukazem na vlastnost každého iPhonu, který po několikerém neúspěšném pokusu o identifikaci skrze Face ID (Touch ID) vyžaduje po uživateli zadání číselného hesla, což byl případ právě na pokažené prezentaci, avšak škody již byly nadělány a internetoví vtipálci měli zaděláno na žně.

Mezi další, mnohdy spíše úsměvné obavy ohledně toho jak bude Face ID fungovat, patří například otázky typu: Jak bude Face ID po ránu rozeznávat uživatelky z řad něžného pohlaví? Nebo naopak pány vracející se v noci z náročného tahu? Případně co se stane, když mě někdo na ulici napadne, upraví mi tvář k nepoznání a já si budu chtít přivolat pomoc. Umožní mi to telefon vůbec?

Americký demokratický senátor za stát Minnesota, Al Franken, jde ve svých obavách a dotazech ještě dále. Krátce po představení telefonu a technologií s ním spojených, adresoval otevřený dopis současnému šéfovi Applu, Timu Cookovi, kde se jej mimo jiné ptá na to, jakým způsobem Face ID ovlivní právo na soukromí milionů Američanů, kteří produkty Apple používají. Případně zdali nebude diskriminovat některou ze skupin obyvatel.

To už jsou mnohem vážnější otázky a bude zajímavé, jak se s jejich zodpovězením Tim Cook popere (od senátora dostal čas do 13. října). Již dříve se Apple pokusil na některé z typizovaných obav odpovědět, přičemž například uvedl, že systém se učil rozeznávání obličejů na miliardě obrázků (jakých a kde je vzal, bohužel není jasné) a že jej nepůjde ošálit maskou nebo fotografií.

Již nyní totiž známe pozadí technologie, která se za funkcionalitou Face ID skrývá. Jmenuje se TrueDepth a nejprve si Vás „naskenuje“ skrze projekci infračervených teček na Vaši tvář, čímž získá jakousi trojrozměrnou mapu (plošně i hloubkově), a to bez ohledu na okolní světelné podmínky. Následně už pak jen porovná uloženou tvář s aktuálním skenem.

V současnosti však ještě není zcela potvrzeno, jak přesně bude Face ID pracovat (bude např. stále zapnuté a skenovat obličeje všech kolem a posílat je nepřetržitě Applu?), dále jaké kroky byly přesně podniknuty k ochraně dat uživatelů. Rovněž nelze s určitostí říct, jak se Apple zachová např. při požadavcích na součinnost ze stran Federálních úřadů, apod.

Je toho hodně, co tato technologie skýtá k prodiskutování a celá řada z těchto věcí je minimálně kontroverzních. A co vy? Máte před podobnými technologiemi respekt nebo to neřešíte? A plánujete nákup nového iPhone X? Těšíme se na Vaše názory a postřehy v diskuzi pod článkem.