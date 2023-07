Facebook bude omezen na reklamách: EU znovu sází na sílu souhlasu

Personalizované reklamy se přizpůsobují zájmům, preferencím a chování uživatelů na základě dat, která na internetu sdílejí. Meta je dost často využívá na svých platformách, jako jsou Facebook, Instagram a WhatsApp, aby nabízela relevantní obsah uživatelům a zároveň generovala příjmy pro sebe a inzerenty.

Podle rozhodnutí soudu však tyto personalizované reklamy neospravedlňují zpracování takového objemu dat bez souhlasu uživatelů. Soud rozhodl, že Facebook bude muset získat souhlas uživatelů, než jim bude moci zobrazovat alespoň některé personalizované reklamy v EU. Soud také stanovil, že je na provozovateli webu, aby dokázal, že uživatelé dobrovolně dali souhlas.

Rozsudek je součástí širšího soudního rozhodnutí, které se zabývalo pravomocemi národních regulačních orgánů pro hospodářskou soutěž, jako je například německý Spolkový kartelový úřad. Soud rozhodl, že tyto orgány mohou zohledňovat dodržování jiných právních předpisů (jako je například GDPR) při vyšetřování případů porušení hospodářské soutěže. Jinými slovy, země mohou rozhodnout, že porušení pravidel v jedné oblasti je důkazem širšího nekalého chování.

Zdroj: Shutterstock

Je to poněkud vágní rozhodnutí a není zatím úplně jasné, jak ho budou úřady vykládat v praxi. Zajisté by to mohlo zlepšit soukromí uživatelů, ale na druhou stranu by zasáhlo do příjmů společnosti. Facebook již varoval před dopadem na své reklamní tržby, když iOS 14 umožnil uživatelům odmítat sledování reklam v aplikacích - toto by mohl být další úder, který by se týkal každého v EU, bez ohledu na zařízení, které používají.

Facebook se k rozsudku zatím oficiálně nevyjádřil. Mluvčí společnosti jen oznámil, že společnost stále hodnotí rozsudek a že se vyjádří později. Facebook se také odvolal proti pokutě 390 milionů eur (nyní asi 425 milionů dolarů), kterou mu EU uložila za to, že požadoval po svých uživatelích, aby souhlasili s personalizovanými reklamami napříč platformami. EU tvrdí, že podporuje sílu souhlasu, který by měl být „svobodně daný“ a také že Facebook tímto krokem hrubě porušil GDPR.

Rozsudek je také v souladu s celkovým trendem EU - směrem k větší regulaci digitálního sektoru. Kromě rozhodnutí o personalizovaných reklamách schválila EU také zákon o digitálních službách (Digital Services Act), který se zaměřuje na regulaci obsahu a odpovědnosti platforem. Společně mají DMA a DSA zajistit, aby digitální trh byl všem otevřený a bezpečný.