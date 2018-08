Facebook ke svému provozu nahradí veškerou energii obnovitelnými zdroji

Společnost Facebook se po skandálu s Cambridge Analytica snaží vylepšit veřejné mínění. Jako svůj nový cíl si totiž stanovil transformování napájení všech provozů společnosti jen a pouze energií z obnovitelných zdrojů. Jedná se o třetí závazek tohoto druhu. První byl stanoven na nahrazení 25 % zdrojů do roku 2015, druhý 50 % do roku 2018 a nakonec třetí 100 % do 2020.

Dalším takovým veřejným slibem je snížení emisí skleníkových plynů až o 75 % mezi lety 2017 a 2020. Pro celou zemi je velice důležité, aby společnosti typu Facebook, Google, Amazon, apod. měli snahu snížit energetickou náročnost a zapojit obnovitelné zdroje nebo snížit emise skleníkových plynů.

Společnost Facebook je označována Greenpeace velice pozitivně jako první významná internetová společnost, která se zavázala nahradit veškerou energii obnovitelnými zdroji a zároveň bude stále hrát vedoucí úlohu ve svém oboru. Tomuto záměru podřídil Facebook i lokalizaci svých nových datových center, která jsou vždy umístěna tak, aby měly dostatečný přísun energie právě z obnovitelných zdrojů.