Facebook má řešení na bezpečnější internet. Poučil se z vlastních chyb

Mark Zuckerberg, jakožto hlavní šéf a zakladatel gigantu Facebook, oficiálně vyzval vlády a veškeré regulační úřady, aby měly více pod kontrolou obsah nahrávaný na internet. Podle něj totiž nemohou jednotlivé firmy nést absolutní odpovědnost za to, co se na internetu objeví. Potřebují, aby jim šly vlády vstříc.

Sám Zuckerberg souhlasil s poslanci a představiteli států, že sociální sítě mají, jakožto subjekt na internetu, velký vliv na projevy a veřejné mínění. Sám chce prý udělat maximum pro to, aby se lidé mohli odvolat proti různým rozhodnutím a stanoviskám Facebooku a z toho důvodu chce zřídit nezávislý orgán.

Podle jeho návrhu by měl podobný dozorčí orgán vzniknout jakožto nadnárodní úřad dohlížející na dodržování obecně přijatých pravidel týkající se škodlivého obsahu, čestnosti voleb, ochrany soukromí, atd.

Zuckerberga také dost znepokojují volby a snadná manipulovatelnost lidí přes nejrůznější sociální sítě, proto by chtěl, aby jednotlivé státy přijaly jakési společné standardy, podle kterých by se posuzovali a prověřovaly jednotlivé politické kampaně. Vyzývá také ostatní mimoevropské země, aby se zavázali k přijetí nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Celý tento projev je možná také snaha Facebooku napravit si svou reputaci po nedávných skandálech, kdy sám Facebook nedokázal včas zastavit živý přenos teroristického útoku v Christchurch, kde zemřelo 50 lidí.

Dalším takovým skandálem byla aféra Cambridge Analytica, kdy tato analytická společnost získala zcela nelegálně intimní informace o desítkách milionů uživatelů Facebooku. Tyto údaje pak byly využity zcela prokazatelně na podporu volební kampaně prezidentského kandidáta Donalda Trumpa.

Zuckerberg se tak snaží „kajícně“ předstoupit před veřejnost s řešením problémů, které se do velké míry nacházejí právě v jeho společnosti. A kontrolní orgán, kam se lidé mohou odvolávat by bohatě nahradil standardní možnost chatu či helpdesku, kam by mohli uživatelé psát své dotazy či prosbu o pomoc s řešením problémů, které nejsou ve FAQ.