Facebook omylem cenzuroval relevantní příspěvky o koronaviru

Zdroj: Pixabay

Společnost Facebook se snaží v rámci boji proti všeobecné panice „promazávat“ zprávy spojující koronavirus a jakýkoliv katastrofický scénář. Omylem se však přihodilo, že z Facebooku začaly mizet i ty relevantní zprávy. Viceprezident Facebooku, Guy Rosen, však prohlásil, že tento problém se netýká jen onemocnění COVID-19.

Zároveň dodává: „Všechny chybně stažené příspěvky jsme obnovili. Byl to problém v automatizovaném systému, který odstraňuje odkazy na škodlivé stránky, chybně odstranil také mnoho dalších příspěvků.“

We’ve restored all the posts that were incorrectly removed, which included posts on all topics - not just those related to COVID-19. This was an issue with an automated system that removes links to abusive websites, but incorrectly removed a lot of other posts too. — Guy Rosen (@guyro) March 18, 2020

Na tento problém upozornila celá řada novinářů i klasických uživatelů. Bylo jim totiž podivné, že když při sdílení článku o koronaviru ze seriózního deníku se jim dostalo zprávy od Facebooku informující o tom, že jejich příspěvek je v rozporu s jejich pravidly, a proto byl odstraněn. Se zablokováním svých příspěvků či sdílení se mohli uživatelé setkat nejen na Facebooku, ale i na Instagramu.

You may have noticed that Facebook is imploding because a huge number of innocuous posts are being inexplicably flagged for content violations. This is because they've sent their human content moderators home and an algorithm is doing the moderating.



AI is not that smart, y'all. — Casey Fiesler, PhD, JD, geekD (@cfiesler) March 18, 2020

Podle odborníků to je především kvůli tomu, že až do současnosti pomáhali tuto platformu kontrolovat i externí zaměstnanci, kteří již na monitorování nepracují, a veškerou práci zastává pouze automatizovaný algoritmus. Tuto teorii konec konců potvrdil i bývalý bezpečnostní šéf Facebooku Alex Stamos, podle kterého se, pravděpodobně s nadsázkou, „zbláznil“ automatizovaný algoritmus. Rosen ale reagoval, že to "nesouvisí s jakýmikoliv změnami v nasazení moderátorů obsahu".