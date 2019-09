Facebook testuje rušení lajků u příspěvků, chce odlehčit psychice uživatelů

Kulturní dědictví? Z Facebooku se stane digitální hřbitov zesnulých uživatelů lukas-cihak 04/30/2019 09:00:00 Dle studie publikované v periodiku Big Data & Society by do 50 let měly uživatelské účty zesnulých přečíslit účty žijících lidí. Podle nich se však jedná o cenné kulturní dědictví. https://cdr.cz/sites/default/files/delete.jpg

Kulturní dědictví? Z Facebooku se stane digitální hřbitov zesnulých uživatelů 30. 4. 2019 | Francesco | diskuse (14) Dle studie publikované v periodiku Big Data & Society by do 50 let měly uživatelské účty zesnulých přečíslit účty žijících lidí. Podle nich se však jedná o cenné kulturní dědictví.