Facebook ukončí provoz v Evropě, pokud mu EU zakáže mezinárodní datové přenosy

V červenci se na půdě Evropské unie řešila největší sociální síť Facebook a to, zda dokáže poskytnout dostatečné záruky proti špehování svých uživatelů americkými výzvědnými službami. Facebook zároveň varoval, že pokud na popud irského komisaře pro ochranu osobních dat bude ustanoven zákaz sdílení uživatelských dat do USA, je připraven odejít z Evropy.

Mluvčí společnosti Facebook prohlásila, že v případě, že by nebylo možné sdílet data do Spojených států amerických, neví, jak by společnost mohla dále poskytovat své služby Facebooku a Instagramu v Evropské unii. Facebook, stejně jako mnoho dalších společností, prakticky spoléhá na přesun dat mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

Jakákoliv absence bezpečného a legálního mezinárodního přenosu dat by prakticky poškodila ekonomiku a mohla by i ohrozit růst podniků založených právě na zpracování dat v Evropské unii. Nejedná se však o nový spor, ale o součást velkého sporu trvajícího již deset let. Na počátku stál rakouský právník Max Schrems, který podal ke komisaři žalobu na praktiky Facebooku.

Celý problém ještě více zakalila informace, že program Prism provozovaný americkou špionážní organizací NSA, má plný přístup do systému Googlu, Facebooku, Applu a dalších amerických společností. Na základě toho Evropský soudní dvůr již dvakrát zrušil dohodu o přenosu dat mezi kontinenty. Posledním krokem v tomto sporu je vydaný předběžný soudní příkaz irským komisařem pro ochranu dat, který má Facebooku zakazovat vyvádět data mimo Evropu.