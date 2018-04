Facebook ztíží podmínky politickým kampaním transparentností a ověřením identity

Facebook patří mezi největší zprostředkovatele reklam, proto je nutné přistupovat k této pozici zodpovědně a nešířit dezinformační šum tak, jak se tomu stalo během voleb v USA v roce 2016. Společnost Facebook je rozhodnuta vyžadovat po uživatelích, politických stranách i známých osobnostech schválení či autorizaci, kterou se potvrdí pravost jejich účtu.

Každý, kdo na Facebooku spravuje stránku s určitým počtem stoupenců, bude muset být autorizován. Tímto se chce Facebook vypořádat s falešnými účty či skupinami. Beth Gauthierová, mluvčí společnosti Facebook, sdělila, že bude ustanoven schvalovací proces ve třech krocích.

administrátoři stránek a správcové reklamních účtů budou muset předložit své ID vydané vládou a poskytnout fyzickou poštovní adresu k ověření na každou fyzickou adresu bude zaslán dopis s unikátním přístupovým kódem, který by měl minimalizovat dané problémy správci reklamy budou muset zveřejnit jaké kandidáty či organizace zastupují

Vedení společnosti Facebook vysvětlilo, že reklamy týkající se politiky budou jasně označeny jako politické. Přesná podoba zatím ještě není známa. Společnost dále uvedla, že i lidé, kteří spravují stránky s velkým počtem odběratelů, musí být nyní ověřeny. Uživatelé by také měli mít možnost vidět, kdo si danou reklamu zaplatil.

Opatření týkající se politických reklam je reakcí na vměšování Ruska do amerických voleb v roce 2016. Facebook chce poskytnout uživateli maximum informací, které potřebuje k posouzení politických a propagačních reklam. Dezinformační šum ze stran zahraničních vlád neohrožuje jen USA, ale i zbytek světa, do kterého by měl nový systém verifikace postupně pronikat v následujících měsících.