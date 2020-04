Fanoušek vytvořil kompletní remake Diabla II ve formě modifikace do Grim Dawn

Přestože se Ramovi povedlo vytvořit naprosto kompletní remake Diabla 2 s veškerým obsahem (včetně expanze Lord of Destruction) a hratelnými postavami (od Amazonky přes Druida až po Sorceress), má to jeden háček. Celý remake, nazvaný Reign of Terror, je postavený jako mód do hry Grim Dawn. To znamená, že pro jeho fungování je nutné tuto hru vlastnit, navíc i s oběma dostupnými expanzemi – Ashes of Malmouth a Forgotten Gods.

Jelikož také nelze změnit původní herní mechaniky, nejedná se o naprosto přesnou repliku, ale i tak k ní má tento remake velmi blízko. Na stránkách tohoto módu je navíc sepsáno i několik návodů určených pro hráče, kteří nejsou seznámeni s hraním Grim Dawn, Diabla II nebo jen s některými mechanikami spojujícími obě hry.

Ram dále doporučuje aby se ti, kteří přicházejí na jeho stránky pouze kvůli Diablu, nebáli vyzkoušet si i původní Grim Dawn jakožto příjemné moderní ARPG s atmosférickým příběhem a právě dobře vymyšleným systémem tříd a schopností.

V původním Grim Dawn například je možné kombinovat společně až dvě třídy, tedy i v remaku Diabla II si tak budete moci vyzkoušet například kombinaci Paladina s Nekromancerem či jakékoliv jiné. Pro zájemce o nějaké okořenění jsou navíc i v modu dostupné všechny předměty a třídy z původního Grim Dawnu, včetně všech základních mechanik. Příběhem Diabla II se tak budete moci prokousat v roli nějaké třídy z Diabla II v kombinaci se třídou z Grim Dawn v celkovém počtu 98 kombinací.

Vzhledem k tomu, že se plnohodnotného remaku či remasteru z rukou Blizzardu nejspíš pěkných pár let nedočkáme, můžeme si zavzpomínat na legendární, dnes již dvacet let staré, druhé Diablo alespoň tímto způsobem.