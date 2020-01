Filmový průmysl ovládne umělá inteligence, poradí s datem premiéry i obsazením

Nejen do průmyslových vývojových středisek a do zdravotnictví začala pronikat „umělá inteligence,“ ale nyní se začíná objevovat i v Hollywoodu. Jedno z nejznámějších hollywoodských filmových studií, Warner Bros, totiž podepsalo smlouvu se startupem Cynelytic a plánuje ji nasadit pro marketingové a distribuční účely. V praxi tak zjistí úspěch určitého filmu a nechá předpovědět ideální čas pro jeho premiéru, a to pokud možno ještě v průběhu natáčení či ještě před první klapkou.

Jako vždy má být hlavním úkolem umělé inteligence analýza velkého balíku dat a zefektivnění neustále se opakujících úkolů, které jsou však pro úspěch filmu téměř klíčové. Tím odpadne mnoho práce producentům, kteří budou mít možnost svůj čas trávit efektivněji. Podle mluvčího startupu Cinelytic by nový systém měl být schopen vyřešit problém, který by člověk řešil několik dní, během několika sekund.

Na počátku před samotným natáčením umožní například vytvořit několik modelů zahrnujících různé žánry, rozpočty nebo i obsazení. V tomto případě je tak pojem „umělá inteligence“ možná nadnesený, protože v praxi se bude jednat o vylepšený systém, podobný tomu, jenž na školách sestavuje rozvrhy.