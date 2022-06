Firefox zavádí přísnější ochranu proti cookies, předbíhá v bezpečnosti Chrome

Zdroj

V současné době je sice nejpoužívanějším internetovým prohlížečem sice Google Chrome, ale Mozilla Firefox mu šlape na paty z druhého místa. Jelikož Firefox není postaven na jádru Chromium, mohou si jeho vývojáři experimentovat bez ohledu na Google. To jim umožnilo připravit nově ohlášenou funkci Total Cookie Protection, která má izolovat data z každé webové stránky. V praxi tak bude daleko obtížnější vysledovat vaše data mezi stránkami.

Zdroj

Tato funkce ovšem nepracuje jen se soubory cookies, ale i s dalšími údaji o návštěvě, které se ukládají na jednotlivých webových stránkách. S touto funkcí se uživatelé vlastně mohli setkat již minulý rok, kdy se objevila v prohlížeč možnost „Strict Mode“, která byla takovou důslednější formou anonymního režimu. Nyní se tato možnost objevila i pro karty v normálním režimu procházení. Od počátku roku se funkce Total Cookie Protection objevila dokonce i v prohlížeči Firefox Focus pro Android.

Hlavním smyslem je ochránit citlivé soukromí uživatelů a zabránit cookie sledovat vás a analyzovat váš pohyb na internetu. Total Cookie Protection se v současné době zavádí do všech aktuálních verzí Firefoxu na celém světě, a to včetně České republiky. Zároveň bude dostupná na operačních systémech Windows, Mac. Linux by neměl být výjimkou, ačkoliv výslovně zmíňován nebyl.