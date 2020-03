Firemní videohovory jako způsob, jak přenést váš byznys do online sféry

A protože se v téhle oblasti pohybujeme doslova jako ryby ve vodě, poradíme, jak vyřešit každodenní komunikaci s klienty nebo týmem na dálku. Firemní videohovory jsou hudbou budoucnosti. Jak na ně?

Výhody videohovorů: Efektivita a časová úspora

V první řadě je třeba zmínit časovou i finanční úsporu a s ní spojenou efektivitu i úsporu nákladů. Zahájení videohovorů je navíc velmi jednoduché a nevyžaduje složité SW řešení. Využít můžete nejrůznější moderní vychytávky a nejste tak vázání jen na telefon nebo notebook. Jednoduše tak můžete na dálku školit tým nebo řešit s klientem uzavření smlouvy.

Nevýhody videohovorů: Absence osobního kontaktu a řeči těla

Ale protože má každá mince dvě strany, je potřeba zohlednit i několik nevýhod. Zásadní nedostatek spočívá v absenci osobního kontaktu a s ním související řečí těla, na níž je založeno zhruba 55 % porozumění. Někteří lidé se také nechtějí vzdát osobního kontaktu a jsou k videohovorům značně skeptičtí. Jejich názor ale můžete snadno ovlivnit třeba právě bezchybně připravenou a zorganizovanou videokonferencí, se kterou vám rádi pomůžeme!

Aplikace, které vám s videohovory helfnou

Asi nikoho nepřekvapí, že absolutní „rising star“ v oblasti videohovorů je neustále zdokonalovaná aplikace Skype, ze které můžete volat zdarma a domluvit si online schůzku třeba až s padesáti účastníky najednou. A to je výhoda, která staví tuhle „appku“ do pozice absolutního TOPu. Třeba oblíbený WhatsApp nabízí videohovor jen pro 4 lidi a Google Hangouts pro deset (maximálně 25 osob u placené firemní verze). Další aplikací je pak Zoom, o kterém se říká, že patří mezi to nejlepší, co v současné době svět online komunikace nabízí. I on ale naráží na své limity ve free verzi. Doporučit ale můžeme i Microsoft teams nebo možnost využití anonymní online služby Linkello.com, u níž nepotřebujete software třetí strany.

Důležitá je i technická stránka věci

Abyste naplno využili potenciál videohovorů, je nutno myslet i na technickou stránku věci – zejména v souvislosti s kamerou, mikrofonem a reproduktory. Bez použití adekvátních a kvalitních zařízení a bez jejich správného nastavení totiž mohou přijít zmíněné výhody na začátku článku vniveč. Pokud si s výše uvedeným neumíte poradit nebo touhle nezbytnou administrativou nechcete ztrácet čas, neváhejte nás kontaktovat! Rádi se postaráme o technickou stránku věci a jako odborníci na IT a komunikační technologie doplníme také praktické rady a tipy.

Řešíte týmovou on-line komunikaci? Rádi vám pomůžeme!

Pokud vás situace donutila začíti řešit každodenní rutinu v online prostředí, není nic jednoduššího, než oslovit odborníky, pro které je tahle práce denním chlebem. Abyste vytěžili ze současné situace maximum, chce to dobré technické vybavení, jeho důsledné nastavení a také vědět, na koho se obrátit v případě pochybností nebo komplikací. Proto nás neváhejte kontaktovat! Rádi vám předáme cenné informace i zkušenosti a postaráme se o komplexní řešení vzniklé situace. Pamatujte, že jsme tu pro vás a #spolutozvladneme!