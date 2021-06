Fitbit nově změří vedle kvality spánku také intenzitu chrápání

Zdroj

Společnost Fitbit je známá hlavně jako výrobce chytrých hodinek a fitness náramků. Většinou mají tyto chytré náramky podobné funkce, tj. počítají ušlé kroky, spálené kalorie, ušlou vzdálenost, atd. Nově by však měly přidat i další funkci, a to detekci chrápání. Nejenom, že chrápání obtěžuje partnera v noci, ale velice často to může být i první známkou nějaké závažné nemoci.

V praxi by tak měly zařízení Fitbit s mikrofonem být schopny snímat okolní zvuky během vašeho spánku a následně analyzovat chrápání včetně jeho intenzity. Snímač chrápání ovšem nerozezná, zda chrápete vy nebo váš partner/partnerka. Výrobce proto doporučuje vypnout všechny zařízení produkující tzv. bílý šum nebo jakékoliv jiné zvuky, které by mohly narušit a zmást detektor chrápání.

Informace o chrápání, jeho intenzitě a časovém údaji by mohly být v souvislosti s údaji o kvalitě spánku důležitým indikátorem pro odhalení třeba spánkové apnoe. Nově by také Fitbit měl představit „Sleeping Animals,“ což by v praxi mělo přiřadit kvalitu vašeho chrápání k zvířeti, takže hluboké chrápání bude označeno jako medvěd, kratší jako kolibřík atd. Nová funkce prozatím není k dispozici, nicméně by měla přijít v rámci další aktualizace.