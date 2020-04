Folding@Home překonal 15x nejrychlejší superpočítač světa, hledá lék na COVID-19

Zdroj: Pixabay

Už poměrně dlouhou řadu let existuje projekt distribuovaných výpočtů Folding@Home. Nyní však tento projekt zaznamenává neobvyklý zájem díky koronaviru a lidí odhodlaných s touto pandemií bojovat. V současné době dokonce překonal svojí výpočetní kapacitou až patnáctkrát výpočetní kapacitu nejlepšího superpočítače na světě.

With our collective power, we are now at ~2.4 exaFLOPS (faster than the top 500 supercomputers combined)! We complement supercomputers like IBM Summit, which runs short calculations using 1000s of GPUs at once, by spreading longer calculations around the world in smaller chunks! pic.twitter.com/fdUaXOcdFJ