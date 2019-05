Ford přišel s vlastní vizí doručování balíků. Doručovat chce přímo k bytu

Do sektoru doručování a logistiky čím dál tím více zasahuje moderní technologie a společnosti vyvíjející chytré roboty, drony a další systémy vidí právě v tomto sektoru velký potenciál. Z tohoto důvodu i přibývá silná konkurence stávajícím konzervativním společnostem, jako je Česká pošta, kteří spoléhali spíše na starou ověřenou klasiku. Jednou z takovýchto konkurenčních společností je v našich končinách třeba Zásilkovna, která má velké ambice převzít otěže právě po České poště.

Na tento již dosti zaplněný trh s doručováním balíčku se celkem překvapivě rozhodla vstoupit i automobilka Ford. Většina společností se zabývá spíše principem rozvážky či stupněm autonomie robota. Ford považuje tyto problémy spíše za vyřešené a řeší hlavně otázku posledních pár metrů před dveřmi příjemce. Když k vašim dveřím přijede vozítka, tak jen stěží dokáže zazvonit a předat balíček.

Proto Ford přichází s novým systémem, do kterého zahrnul i autonomního dvounohého androida Digit od Agility Robotics. Digit je lehký a mobilní, protože je vybaven pouze nejnutnějšími senzory a veškerou výpočetní kapacitu má v sobě integrovanou autonomní vozík, který robota přepraví na místo. I přes svou nízkou váhu dokáže unést až 18 kg těžký balík.

Ford v současné době pracuje na zdokonalování této technologie a provádí testování v Dearbornu, Michiganu a Pittsburgu. Problém však jsou již zmiňované poslední metry přede dveřmi, protože řada domů disponuje verandou, schody a travnatým, betonovým, štěrkovým či dřevěným povrchem. Digit by však díky páru kovových nohou měl celkem hravě zvládnout všechny běžné překážky, které se při doručování mohou vyskytnout.

V praxi to vypadá tak, že automobil se samořídící technologií zastaví na nejlepším možném místě a za pomoci senzorů vypočítá nejoptimálnější trasu pro robota. Robot po výstupu z automobilu tak neztrácí čas výpočty, ale rovnou vyrazí na cestu. Po doručení balíku se robot vrátí zpět do vozu, který slouží mimo jiné i jako dokovací stanice.

Do budoucna by Ford chtěl doručovat balíčky nejen ke vchodovým dveřím do domu, ale i ke dveřím jednotlivých bytů například v činžovních domech. Zprvu by prý potřeboval Digit pomoc od vrátných či jiných zaměstnanců, ale výhledově by měl celou operaci zvládnout zcela sám. Celá flotila Fordu pro přepravu osob a zásilek by měla být připravena podle vedení firmy již v roce 2021.