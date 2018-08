Ford zavádí do svých továren exoskeletony. Šetří tak své zaměstnance

Když pracujete práci na tři směny v automobilce a náplní vaší práce je s rukama nahoru vykonávat určitou činnost (montovat stejným způsobem tisíce šroubů nebo zvedat stovky dílů), brzy zákonitě nastoupí bolesti záda, hlavy, krku, rukou a také se zvyšuje riziko úrazu na pracovišti.

Proto se automobilka Ford rozhodla nabídnout svým zaměstnancům řešení v podobě exoskeletonu EksoVest od společnosti Ekso Bionics. Ten by měl zaměstnancům ulehčit práci, snížit celkovou zátěž na ruce a páteř a také snížit úrazovost.

Ford zkusil nejprve tyto exoskelety otestovat ve svých dvou továrnách situovaných v USA, konkrétně ve Wayne a Flat Rock. Po úspěšném testování se automobilka rozhodla nabídnout je svým zaměstnancům ve všech svých patnácti továrnách po celém světě.

Pro používání exoskeletonu je nezbytné, aby pracovník měřil od 157 do 193 cm. Tomu pak dokáže pomoci na každé ruce s tlakem od 2,2 do 6,8 kg. Vývojáři exoskeletonu při tom dbali i na volnost pohybu a snažili se minimalizovat jakákoliv další omezení. Již při prvních použitích prohlásili zaměstnanci, že už by bez tohoto exoskeletu nechtěli nad hlavu zvedat nic.

Automobilka Ford se obecně snaží dbát na bezpečnost práce a snižování rizika úrazu. Může se pochlubit 75% zlepšením úrazovosti na pracovišti od roku 2005. Díky novému exoskeletonu lze očekávat v bezpečnosti další razantní skok.