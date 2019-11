Garmin má autopilota, který sám přistane s letadlem

Při cestě v dopravních prostředcích je pasažér vždy trochu ohrožen rizikem, že se s řidičem něco stane, čímž je pasažér vystaven smrtelnému nebezpečí. V případě vozidel je určitá šance, že se i pře bezvědomí řidiče povede někomu s pasažérů dostat vozidlo pod kontrolu. V případě letecké provozu jsou cestující odkázáni čistě a jen na pilota. V případě, že upadne do bezvědomí, znamená to téměř jistou smrt.

Proto se společnost Garmin rozhodla vyvinout jakéhosi nouzového autopilota, který nese název Autonomní Autoland, jehož hlavním úkolem je dopravit letadlo až na přistávací dráhu, bezpečně přistát a zastavit. V případě velkých dopravních letadel je kvalifikovaný personál schopen v případě potřeby za pomoci integrovaných technologií přiblížit letadlo na dráhu a bezpečně přistát.

Výhodou velkých letadel je, že zde obvykle létají dva piloti. Problém však nastává u malých letadel pro méně početnou posádku. Tyto stroje ovládá obvykle jeden pilot a až do dnešních dnů nebyly zpravidla vybaveny žádnou technologií, která by řešila případnou indispozici pilota.

Jako první si novou funkci od Garmin G3000 budou moci vyzkoušet majitelé dvou typů letounů, a to Piper M600 SLS a Cirrus Aircraft Vision Jet. Tyto letouny by mohly v budoucnu mít na přístrojové desce integrované červené tlačítko Autoland. To bude možné zmáčknout v případě potřeby. Systém by měl prý být schopen detekovat, pokud pilot upadne do bezvědomí. V takovém případě se aktivuje sám.

Pokud je systém aktivován, automaticky nastaví nouzový signalizační kód 7700 („mayday“) pro řízení letového provozu. Poté provede kompletní analýzu terénu, stavu paliva, dostupnosti letišť či povětrnostních podmínek a zahájí potřebné manévry. Autoland prozatím ještě není určen pro komerční využití, protože mu chybí certifikace Federální letecké správy (FAA). Podle Garminu jde však o formalitu, která by měla v brzké budoucnosti být vyřízena.