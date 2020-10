Genshin Impact stal se hitem a vydělal přes 100 milionů dolarů za 2 týdny. Proč?

Není moc časté, aby se hra z čínského trhu stala úspěšnou i v západní komunitě. Asijský trh má poměrně rozdílné standardy pro svoje hry a málokdy jakýmkoliv způsobem míří naším směrem, ať už mluvíme o marketingu, vizuálu nebo hratelnosti. Proč se právě Genshin Impact vytrhl ze změti těchto her a prorazil si místo i na druhé polokouli má hned několik různých důvodů.

Prvním je fakt, že je hra zdarma. Přestože to nejspíše nebude hlavní důvod velkolepého úspěchu, rozhodně to pro mnohé hráče hraje velkou roli – znamená to, že si ji může vyzkoušet kdokoliv, a že přítomnost mikrotransakcí nikoho vlastně nepřekvapí.

S tímto argumentem se váže i fakt, že hra vyšla rovnou na velké množství platforem – nejen na počítače a PlayStation 4, ale i telefony se systémy iOS a Android. Do budoucna je potvrzený i port na Nintendo Switch. A právě fakt, že takto rozsáhlá a propracovaná hra vyšla v rozumné formě i na mobilní zařízení, jí zařídilo velkou část úspěchu. Spíše než jako mobilní hra totiž působí jako klasický AAA titul, který se záhadou dostal i na moderní mobilní telefony, a kde běží překvapivě dobře.

Velkou výhodou je i podpora cross-platform hraní, která se odemkne každému hráči na Adventure Ranku 16 a umožní se připojit v kooperačním režimu k přátelům z jakéhokoliv zařízení. Podpora je i pro přenesení uložených pozic z jakéhokoliv zařízení kromě PS4, jež tuto vlastnost nepodporuje.

Prim hraje rozhodně i skutečnost, že Genshin Impact je objektivně zábavná hra. Mnozí ji připodobňují k poslednímu dílu série The Legend of Zelda: Breath of the Wild a jistě se mezi nimi nachází spousta podobností (obě se odehrávají v otevřeném světě plném soubojů i hádanek), ale rozhodně se nedá říci, že by z toho důvodu hra nepůsobila autenticky.

A tak se stalo, že si toto poutavé RPG v anime stylu s otevřeným světem a poutavým příběhem na sebe vydělalo už v průběhu prvních 12 dní. Cena vývoje se totiž údajně pohybovala právě okolo 100 milionů dolarů, které hra s lehkostí vydělala – a jak jinak si hra zdarma vydělává než přes mikrotransakce. Ty naštěstí pro hraní hry nejsou stěžejní a po celou hru lze hrát bez jejich využití, ale přesto po pár hodinách začne jejich využití docela lákat a mnoho hráčů po nich nakonec sáhne.

Mikrotransakce v Genshin Impact fungují na základě modelu gacha, populárním hlavně v Japonsku (a prakticky všudypřítomném v japonských hrách), který se podobá klasickým loot-boxům – odemyká náhodnou postavu či předmět s různou raritou z celé hry. Na rozdíl od jiných freemium her nám zde ale tato mechanika není každou chvíli předhazována.

Přestože se stal Genshin Impact hitem s celosvětovým přesahem, neobešel se bez kontroverze. Nesmíme totiž zapomínat, že se jedná především o čínskou hru, a tak pro ni platí trochu jiná pravidla, než na jaká jsme zvyklí. V chatu je tak zakázáno používání názvů jako „Taiwan“ a „Hong Kong“, ale také třeba jmen „Putin“, „Hitler“ a „Stalin“ a učení „Falun Gong“. Pro vydání hry v Číně musí totiž vývojáři dodržovat dost přísná cenzurující opatření, jinak by se na jejich trh vůbec nedostala. Všechny pojmy, které „ohrožují národnostní jednotu, suverenitu a teritoriální integritu Číny“ jsou totiž zakázány.

I když to pro nás může být vnitřně nepříjemné, požitek ze hry to přeci jen reálně neovlivní. Pokud jste tak ještě nepropadli kouzlu nového free-to-play RPG na herní scéně, neváhejte si ho alespoň vyzkoušet.