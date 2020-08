Ghost of Tsushima si na podzim zahrajete v kooperaci s dodatkem Legends

Do jedné z nejoblíbenějších letošních novinek, Ghost of Tsushima, přibyde na podzim multiplayerový dodatek, který sice nikdo nečekal, ale o to více se na něj těšíme. Pro vlastníky původní hry bude navíc zcela zdarma, i když je samozřejmě potřeba mít i aktivní členství PS+.