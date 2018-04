Goo.gl končí. Nahradí ho Firebase Dynamic Links

Google se rozhodl, že svou vymoženost "Google Lens" zabuduje do aplikací v nejnovější verzi Androida, a zpřístupní ji tak i ostatním smartphonům. Vylepší tak jejich funkcionalitu.

Google Lens se odtrhne od Google Pixel. Vyjde s příští verzí Androidu lukas-cihak 03/02/2018 13:00:00 Google se rozhodl, že svou vymoženost "Google Lens" zabuduje do aplikací v nejnovější verzi Androida, a zpřístupní ji tak i ostatním smartphonům. Vylepší tak jejich funkcionalitu. https://cdr.cz/sites/default/files/googlelens.jpg

