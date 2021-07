Google je vyšetřován Evropskou komisí. Měl by předělat vyhledávání hotelů a letů

Zdroj

Vyhledávač americké společnosti Google je tím největším a nejpoužívanějším na světě a většina populace ho používá k vyhledávání všeho, co vás jen napadne. Občas je však poměrně záhadné, na základě čeho vlastně Google vybírá výsledky vyhledávání a podle jakého kritéria je pak řadí a zobrazuje uživatelům.,

Právě tento algoritmus bude muset do dvou měsíců vysvětlit představitelům Evropské unie, a to konkrétně v oblasti vyhledávání hotelů a letů. V opačném případě hrozí Googlu podle Evropské komise přísné sankce. Nebyly by to první sankce, které Google dostane. V poslední době je totiž vyšetřován nejednou zemí pro porušování antimonopolních zákonů.

Podle evropského komisaře pro spravedlnost, Didiera Reynderse, má každý spotřebitel v EU právo se rozhodovat na základě transparentních a nezaujatých informací. Google k tomuto vyjádření dodal, že hodlá úzce spolupracovat jak s Evropskou komisí, tak s jednotlivými spotřebitelskými úřady.

Tyto úřady jsou připraveny vyměřit Googlu sankce v případě, že zlepšení jeho vyhledávání nebude dostatečně efektivní. Konečná zobrazená cena by měla již zahrnovat jak poplatky, tak daně. V žádném případě by zobrazovaná cena neměla být pouze cenou referenční.