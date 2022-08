Google Meet se sloučí s Duo a přenese chat do her na Androidu

Zdroj: Shutterstock

Společnost Google přináší v poslední době poměrně dost novinek, protože poté, co ohlásila redesign své domovské stránky přišla s tím, že sloučí svou aplikaci Google Duo a Google Meet. Veškeré detaily ohledně slučování jsou opředeny rouškou tajemství, ale poměrně bezpečně se ví, že na toto sloučení nebudeme dlouho čekat.

To ovšem není vše. Mezitím, co se v Googlu připravuje sloučení těchto dvou platforem, se totiž připravuje i další novinka, která by pro změnu měla umožnit transformaci Google Meet z platformy pro business a vzdělávání na univerzálnější řešení a zároveň s tím dovolí i integraci aplikací a služeb třetích stran.

Zdroj: Shutterstock

Spolu s tím přijde i možnost „živého sdílení“ – to znamená, že během vašeho hovoru můžete sdílet právě sledovaná videa na YouTube, streamovat hudbu ze Spotify nebo si se svými přáteli hrát hry Uno, Heads Up a Kahoot. Zkrátka nepřijdou ani business uživatelé, kteří budou mít k dispozici integrovaného správce úloh CQueues.

V tuto chvíli to vypadá nejpravděpodobněji tak, že tyto nové funkce budou k dispozici pouze v mobilní aplikaci pro Android, protože Google Meet jakoby přenese váš hovor do aplikace třetí strany. Nyní se bohužel neví, kdy by měla být tato funkce na plno spuštěna a dokonce se neví, zda to přijde před sloučením s Duo či až po něm. Nicméně během tohoto roku se určitě dočkáme.