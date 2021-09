Google Překladač pracuje na velkém redesignu uživatelského rozhraní

O víkendu byla vydána verze Google Překladač 6.21, která obsahuje „NewTranslateActivity“, jež po spuštění přináší do aplikace zcela nové uživatelské rozhraní. V současné době se na něm stále pracuje a je to znát, protože při přepnutí na tuto verzi spousta věcí nefunguje, včetně tlačítka fotoaparátu, tlačítka „More“, ikonky s hvězdičkou vlevo nahoře i ikonky účtu v horní části. Dává nám to však možnost nahlédnout do nového designu, na kterém nyní Google usilovně pracuje.

zdroj

Jak můžete vidět na snímcích, nové uživatelské rozhraní klade jasný důraz na použitelnost aplikace jednou rukou, přičemž tlačítka fotoaparátu, mikrofonu a jazykového přepínače se nyní zobrazují ve spodní části pro snazší přístup. Nová nabídka také nezobrazuje uložené přepisy, offline překlady a nastavení - zdá se, že tyto možnosti byly umístěny do karty „More“ v pravém dolním rohu.