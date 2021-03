Google přestane využívat cookies a změní způsob sbírání dat pro reklamu

Zdroj

Společnost Google má jako svůj hlavní zdroj příjmů reklamu, a to především reklamu cílenou. Princip cílené reklamy je, že vás Google sleduje např. pomocí souborů cookies a z těchto získaných informací vytvoří váš pomyslný profil. Dozví se tak, co vyhledáváte, jaké stránky si prohlížíte i co si kupujete.

Nově Google včera oznámil, že na počátku příštího roku odstraní ze svého prohlížeče Chrome cookies třetích stran, které právě umožňují inzerentům zaměřovat reklamu na konkrétního uživatele podle jeho aktivity na internetu. Zároveň Google uvedl, že cookies v prohlížeči nemá v plánu nahradit jinou technologií. Současně však testuje alternativní možnosti, jak efektivně zaměřit reklamu na větši skupinu uživatelů se stejnými či podobnými zájmy.

Z příspěvku produktového ředitele Googlu, Davida Temkina, plyne, že se Google snaží najít rovnováhu na soukromí uživatelů při zachování personalizované reklamy. Zdůrazňuje však, že Google pozměnil své priority a ochranu osobních údajů začíná brát zcela vážně. Za tímto účelem také Google představil „Privacy Sandbox,“ který má za cíl právě zvýšit ochranu osobních údajů.

Zatím nejpravděpodobnější cesta k této rovnováze vede přes návrh, který Google představil již v lednu a který se pokusí rozdělit společnost do skupin podle jejich společných zájmů a chování. Těmto skupinám pak bude zobrazovat personalizované reklamy. Nebude však již využíváno osobní ID uživatelů. Mimo tento model se objevily i jiné modely, které by využívaly jako identifikátor zahashovanou e-mailovou adresu nebo podobný identifikátor.

David Temkin však tyto alternativy zamítl a doplnil, že Google nebude mít e-mailové adresy lidí jako identifikátory. Důvodem prý je, že by tato řešení stejně nenaplnila rostoucí očekávání spotřebitelů v oblasti ochrany soukromí a z dlouhodobého hlediska by byly neudržitelné. Podle marketingových expertů se však chování jedinců na internetu příliš nemění, což může Google při personalizaci významně pomoci. Průměrný uživatel však tuto změnu nejspíše nepozná.