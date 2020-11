HBO dalo zelenou seriálovému The Last of Us, režie se zhostí tvůrci Černobylu

O adaptaci této značky do serilové podoby se začalo šuškat už někdy v dubnu, ale doba je nejistá a více než půl roku jsme neslyšeli žádnou oficiální informaci. To se nyní změnilo, když pár dní zpátky HBO oficiálně dalo seriálu zelenou.

Režie seriálu se ujala dvojice tvůrců, jeden se zkušenostmi z tvorby seriálu pro HBO a druhý zastupující společnost Naughty Dog, která The Last of Us vyvíjela. Za HBO se jedná o Craiga Mazina, jehož nejnovější a nejznámější tvorba možná mnohé z nás nenechala dlouho spát – historické drama Černobyl je po všech stránkách výborným dílem.

Reprezentantem za Naughty Dog pak není nikdo jiný než Neil Druckmann, který působil jako kreativní ředitel na obou dílech drsné postapokalyptické herní série. Co mu chybí ve zkušenostech s filmografií, dohání svými nadstandartními znalostmi psaní, zejména pak schopností věrohodně ztvárnit vztahy mezi postavami bez nutnosti je muset nahlas slovně popisovat.

Zatím neznáme herecké obsazení, ani zasazení do děje her, ale padlo ještě alespoň jméno Carolyn Strauss, která se ujme roli producentky (stejně jako tomu bylo u zmiňovaného Černobylu, ale také třeba u Hry o trůny). Pevně věříme, že pod vedením takto zkušených hlav má seriál velkou šanci uspět a do budoucna třeba i rozšířit příběh promakaného postapokalyptického světa The Last of Us.