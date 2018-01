Hologram v životní velikosti: DeepFrame je doslova okno s rozšířenou realitou

Dánská společnost RealFiction chce pomocí svých obrovských displejů s názvem DeepFrame dosáhnout rozšířené reality, která uživatelům umožní zažít její přednosti, aniž by se omezovala pouze na displej smartphonu či náhlavní soupravy. Výsledky dokonce předčí dosavadní možnosti a přenášejí je do nadživotní velikosti. Docílila efektu, který by se dal označit za věrohodnou alternativu hologramů.

Obrazovky se skládají z jediného kusu čirého 64palcového skla vyrobeného speciálně zkonstruovanou optikou, která dokáže odrážet obraz. Pohledem skrze sklo vidí uživatel projektované objekty. Využití by našla například během videokonferencí a pracovních schůzek, během kterých by účastníky vzájemně propojila a vyobrazila na příjímacích zařízení.

Další využití je například inscenování scén na reálném podkladu. Na videu výše můžeme vidět ukázku, kdy na moři je demonstrován start rakety. Podobný způsob by se dal aplikovat například v muzeích nebo zábavních parcích.

Že bychom se jednou dočkali futuristických knihoven, jaké byly například ve filmové adaptaci Stroje času z roku 2002 (viz vystřižená scéna níže)?

DeepFrame zatím není určen primárně pro domácnosti, ale pro větší firmy. Jeho cena se totiž pohybuje okolo 50 000 dolarů. Generální ředitel společnosti Clas Dyrholm se domnívá, že technologie se může časem dostat i na menší zařízení, jako tablety a telefony.