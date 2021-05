Hvězdná brána se dočká herní adaptace ve formě real-time strategie

Slitherine Software stihl za posledních dvacet let na trhu vyprodukovat přes 200 válečných a strategických her na skoro všechny větší platformy. K takhle vysokým číslům se rozhodně nedostali sami, vydávají totiž také různě velké projekty stejných žánrů od menších studií. Výkonný řediel Ian McNeil na konferenci Home of Wargames Live+ oznámil, že jejich investice v aktuálně vyvíjených hrách přesáhly 10 milionů dolarů a mají rozpracovaných dalších 15 neoznámených titulů.

Hlavním cílem je prý přinést žánr strategií širšímu publiku, a to jak skrze nové značky, tak právě i přes licencované tituly. Adaptace seriálů do herní podoby jim rozhodně nejsou cizí, před pár lety pod jejich taktovkou vznikla i dobře hodnocená tahovka Battlestar Galactica: Deadlock.

Teď se jim podařilo získat práva na další sci-fi legendu, která se v Česku těšila počátkem století velké oblibě. Hvězdná brána sice začala filmem, ale na jeho základě vznikl o to úspěšnější seriál o týmu SG-1, z něhož právě bude Stargate: Timekeepers čerpat. Za posledních deset let jde o první hru z tohoto univerza, která dostala oficiální licenci od Metro Goldwyn Mayer (MGM).

Naposledy šlo o neúspěšnou střílečku Stargate Resistance z roku 2010, která o rok později už vypínala servery. Doufejme, že Timekeepers už tenhle začarovaný kruh konečně prolomí. Na vývoji pro Slitherine pracuje poměrně ostřílené polské studio CreativeForge Games, od nichž můžete znát alespoň tituly Phantom Doctrine nebo Hard West.

Dějově se přesuneme na konec sedmé série do průběhu bitvy o Antarktidu, kde v roli originální postavy Evy McCain a jejího týmu pomůžeme SG-1 v boji proti Anubisově flotile. Tam ale rozhodně nekončíme. Jak už i název napověděl, dojde i na cesty prostorem a časem, a také záchranu jiných týmů a nevinných civilistů ze spárů vládců soustavy i mnoho dalšího. Určitě by nikdo nebyl proti, kdyby se vývojáři rozhodli nezůstat jen u Goa'uldů, ale postavili nás také proti replikantům, Oriům, nebo úplně novým mimozemským hrozbám.

Z krátkého traileru se dozvíme jen to, že hra vyjde na PC, což bylo vzhledem k žánru předpokládáno. Datum vydání zatím také neznáme, ale věříme, že narozdíl od mnoha předchozích Stargate projektů se tenhle alepsoň podaří dotáhnout do konce.