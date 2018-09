IBM vytvářela pro policii New Yorku program pro rasové třídění ze záznamu CCTV

Společnost IBM pracuje se záběry pořízené pomocí newyorských policejních CCTV. Vyvíjí technologii pro sledování a rozpoznávání lidí, která by měla být založena spíše než na porovnávání podle vzorové fotografie na tělesných charakteristikách, jako je věk a tón pleti. IBM sice oznámila, že vyvíjí software pro analýzu video záznamů a hledání osob s využitím věku a etnické skupiny. Zatajila však původ testovaných záběrů.

Není ovšem známo, jak úzká je spolupráce mezi newyorskou policií (NYPD) a IBM. Jde však o ukázku situace, kdy technologická společnost je v úzkém styku s vládními a státními orgány bez toho, aby o tom široká veřejnost věděla. Pro používání technologií s jistou mírou umělé inteligence není prozatím vytvořena ani žádná bližší legislativa, která by jejich svévolné používání jakkoliv omezovala.

Až do roku 2012 testovala údajně společnost IBM videozáznamy analytickým softwarem a vyhledávala těla a tváře Newyorčanů, když se procházeli po ulicích svého města. Následně tyto údaje byly archivovány a využity za účelem zlepšení vyhledávání na základě věku, pohlaví, barvy vlasů, obličeje, tónu pleti, apod.

Mluvčí NYPD prohlásil, že: „I když byly nástroje pro třízení lidí podle rasy nebo barvy pleti nabídnuty NYPD, byly také NYPD výslovně odmítnuty.“ Na to však reagoval bývalý výzkumník společnosti IBM Rick Kjeldsen, který pracoval na tomto projektu v letech 2009 až 2013, že vyjádření NYPD je zcela zavádějící.

Podle něj by totiž IBM neinvestovala zbytečný kapitál a čas, kdyby je o to NYPD nepožádala. Žádná společnost totiž nechce utrácet své peníze za věci, které si zákazník nepřeje a tím pádem by je ani svému dodavateli nezaplatil. Hlavní myšlenkou a úsilím Kjeldsena bylo uveřejnit některé informace o tomto projektu a seznámit s ním i veřejnost, čímž by chtěl předcházet riziku zneužití této technologie. Zda spolupráce mezi IBM a NYPD přetrvává i nadále, je však nejasné.